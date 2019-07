Maurice de haan legt de verschillen tussen Franse stad en platteland bloot

Hij is zeer beroemd in Frankrijk: Haan Maurice uit het vissersplaatsje Saint-Pierre d'Oléron. Het dier houdt de gemoederen flink bezig en doet de tegenstelling tussen de stad en het platteland oplaaien. En vandaag moeten Maurice en zijn eigenaresse zelfs voor de rechter verschijnen.

Volgens een gepensioneerd stel dat een vakantiewoning heeft naast het huis van de eigenaresse van Maurice verpest de haan de rust. Al twee jaar lang proberen de twee de haan het zwijgen op te leggen, maar eigenaresse Corinne Fesseau weigert er iets aan te doen. "Vakantiegangers zijn welkom, maar ze moeten ons niet hun regels opleggen", zei ze tegen de Franse pers.

Verordening

Haar buren lieten het er niet bij zitten en stuurden haar en de burgemeester een aangetekende brief. Ook werd een gerechtsdeurwaarder op de haan afgestuurd om zijn gekukel op te nemen in het dossier dat de buren opbouwden over de overlast.

De burgemeester probeerde te bemiddelen in de kwestie, maar dat mislukte. Sindsdien koos hij openlijk de kant van Fesseau en liet een gemeentelijke verordening opstellen over de manier van leven op het platteland, en vooral over de aanwezigheid van landbouwhuisdieren.

Nationale kwestie

De ruzie over de haan is inmiddels uitgegroeid tot een nationale rel. Er werd een mars voor de haan gehouden en 100.000 Fransen tekenden een petitie waarin ze zich schaarden achter Fesseau en haar haan. "Wat gaan we hierna verbieden?" vroeg Fesseau zich in de petitie af. "Gaan we ook het geluid van de meeuwen en de kerkklokken aanpakken?"

Voor veel Fransen zijn stedelingen die zich beklagen over gewoonten op het platteland een grote ergernis. "Dit is een vissersstadje, we hebben hier lokale gewoontes, en die willen we zo houden", zegt de burgemeester.

De buren zijn naar de rechter gestapt en die buigt zich dus vandaag over de kwestie. Ook Maurice zal daar naar verwachting bij aanwezig zijn, net als veel andere hanen die als steunbetuiging door hun eigenaren worden meegenomen.