Grapperhaus wil ook dna afnemen bij niet-verdachten

In uitzonderlijke gevallen kunnen in de toekomst mogelijk ook niet-verdachten verplicht worden dna af te staan. Minister Grapperhaus wil de wet zo aanpassen dat bij grootschalige dna-onderzoeken ook mensen die niet verdacht worden van een strafbaar feit gedwongen kunnen worden materiaal af te laten nemen. Er moet dan wel een dringende noodzaak zijn en een zeer ernstig misdrijf.

Als er geen sprake is van zo'n noodzaak, blijft vrijwillige medewerking het uitgangspunt. Grapperhaus had al eerder gezegd dat hij een verplichting wilde onderzoeken. Hij deed die toezegging na de doorbraak in de zaak-Nicky Verstappen.

De minister wil verder de mogelijkheden tot dna-onderzoek ook op andere vlakken uitbreiden. De verschillende opties daarvoor werkt hij nog uit.