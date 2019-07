Man opgepakt voor mishandeling met honkbalknuppel

Een 38-jarige inwoner van Hilversum is aangehouden voor de mishandeling van een man op 15 april. Na een auto-ongeluk werd het 30-jarige slachtoffer meerdere keren tegen het hoofd geslagen met een aluminium honkbalknuppel. Ook werd zijn auto vernield.

De zaak werd gisteravond behandeld in Opsporing Verzocht, waarin de auto van de dader werd omschreven. Na de uitzending kreeg de politie een tip dat de gezochte auto op dat moment in Hilversum was.

De auto kwam overeen met de omschrijving en had schade die mogelijk is opgelopen ten tijde van het verkeersongeluk. De wagen is in beslag genomen en de eigenaar is aangehouden. De verdachte wordt op het politiebureau verhoord.

Zware hersenschudding

Op maandag 15 april reed de verdachte 's avonds op een kruispunt op de Vreelandseweg in Kortenhoef tegen de auto van het slachtoffer aan. Om de schade op te nemen reed het slachtoffer naar een parkeerhaven om te kijken hoe het met de bestuurder van de andere auto ging. Vervolgens zag hij dat de verdachte met een honkbalknuppel in zijn handen naar hem toe kwam.

Daarop viel de dader de man aan. Hij liep een zware hersenschudding, verschillende kneuzingen en een hoofdwond op. Het slachtoffer wist weg te komen en de hulpdiensten in te schakelen. De dader maakte zich intussen uit de voeten.