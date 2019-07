Dief vist meer dan 1000 euro aan kerkdonaties uit offerblokken

In Oostenrijk heeft de politie een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij voor meer dan 1000 euro aan kerkdonaties heeft buitgemaakt.

De 27-jarige verdachte uit Litouwen pleegde in elf dagen zeker veertig diefstallen bij kerken in het hele land. Hij gebruikte dubbelzijdig plakband om munt- en briefgeld uit de gleuven van de offerblokken te halen.

Op 24 juni kreeg de koster van een kerk in Mayrhofen hem door en belde de politie. Die kon de Litouwer op heterdaad betrappen.

In een rugzak in zijn auto vond de politie 28 kilo aan muntgeld. Dat is in beslag genomen.