OM eist opnieuw geldboete tegen Wilders voor 'minder Marokkanen'-uitspraak

Geert Wilders moet een boete krijgen van 5000 euro voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken van maart 2014. Dat eist het Openbaar Ministerie in het hoger beroep tegen de PVV-leider. Volgens de advocaten-generaal heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en tot haat van Marokkanen. Voor de eerste twee punten werd Wilders eerder veroordeeld, voor het laatste niet.

De zaak draait om uitspraken die Wilders deed rond de gemeenteraadsverkiezingen van vijf jaar geleden. Hij vroeg op de uitslagenavond aan zijn publiek in een Haags café of zij meer of minder Marokkanen wilden hebben in Den Haag en in Nederland. Het publiek antwoordde "minder, minder", waarna Wilders zei dat hij dat zou regelen. Een week daarvoor had hij op een Haagse markt ook gesproken over minder Marokkanen "als het even kan".

Speech was 'doordacht en gepland'

De politicus maakte daarmee volgens het OM een duidelijke tweedeling tussen Nederlanders en Marokkanen. "Het is kennelijk winst voor Nederland als er minder Marokkanen zijn. Hiermee wordt impliciet gezegd dat Nederlanders de dupe zijn van Marokkanen. Zonder enige nuancering, zonder enige motivering", zei advocaat-generaal Gerard Sta vandaag. Volgens hem zette Wilders zo een groep mensen als inferieur neer.

De speech van Wilders was doordacht en zo gepland, zei de aanklager verder. "Er was bewust gekozen voor 'minder Marokkanen', niet 'minder criminele Marokkanen'. Het publiek was geïnstrueerd door een PVV-medewerker om de woorden te herhalen." Volgens Sta hitste Wilders zijn publiek op en spoorde hij ze aan. "Dat heeft de verdachte opzettelijk gedaan. Aanzetten tot haat kan daarom bewezen worden."

Zijn collega Birgit van Roessel zei dat de boodschap van Wilders "insloeg als een bom". "Het was een boodschap die onverdraagzaamheid tegen Marokkanen aanwakkert en tot verdeeldheid in onze samenleving leidt. Een hele bevolkingsgroep werd als tweederangs weggezet." Als politicus had Wilders volgens haar juist de verantwoordelijkheid "om de democratische rechtsstaat niet te ondermijnen".

De PVV'er noemt de strafeis krankzinning. "Ga echte boeven vangen", twittert hij.