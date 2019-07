Groningse gaskraan hoeft niet per direct verder dicht, uitleg moet wel beter

Het kabinet hoeft niet per direct de gaskraan in Groningen verder dicht te draaien. Dat heeft de Raad van State bepaald in de zaak rond het zogenoemde gasbesluit van minister Wiebes van Economische Zaken. Wel moet Wiebes beter uitleggen waarom hij de gaswinning na dit jaar niet sneller afbouwt.

De zaak was aangespannen door negentien gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio en twee waterschappen.

Momenteel is de gaswinning in Groningen voor dit gasjaar, dat loopt tot 1 oktober, vastgesteld op 19,4 miljard kuub. Volgend jaar zou de winning volgens Wiebes verder omlaag kunnen tot het door het Staatstoezicht op de Mijnen veilig geachte 12 miljard kuub.

De rechter vindt dat Wiebes beter moet betogen waarom de gaswinning niet sneller naar helemaal nul kan. De Raad van State noemt het gasbesluit van Wiebes voor de gaswinning na 2019 daarom "onvoldoende onderbouwd en onvoldoende gemotiveerd". Voor het huidige gasjaar verandert er niets.

De laatste jaren wordt Groningen steeds vaker opgeschrikt door aardbevingen die zijn veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Woningen raken daardoor beschadigd, bewoners kampen met stress en andere gezondheidsklachten. Het kabinet heeft besloten de gaswinning in het gebied de komende jaren af te bouwen. Uiterlijk in 2030 moet de gaswinning zijn gestopt.