Hema breidt uit naar Canada en de VS

Hema gaat zijn spullen ook in Noord-Amerika verkopen. In de Verenigde Staten alleen online, via de website van winkelgigant Walmart. In Canada opent het bedrijf nog dit jaar zowel eigen winkels als zogeheten shop-in-shops in grote filialen van Walmart.

Het bedrijf krijgt in de VS en Canada ook een andere naam dan in thuisland Nederland, namelijk Hema Amsterdam. Hema is al internationaal actief, in Europa in Duitsland, Belgiƫ, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. En buiten Europa in de Verenigde Arabische Emiraten.

"We zijn bijzonder trots op onze samenwerking met Walmart, de grootste retailer ter wereld", zegt Hema-topman Tjeerd Jegen over de deal met dat bedrijf. "Hema, een onderscheidend Nederlands merk, is een goed voorbeeld van een nieuwe samenwerking waardoor onze klanten nog meer keuze hebben", zegt Philip Behn van Walmart. Hema werd vorig jaar overgenomen door zakenman Marcel Boekhoorn.