Rotterdam zamelde 125.000 kilo brood in voor groene energie

Een proef in Rotterdam om van oud brood energie te maken, is een succes. Inwoners van de stad brachten de afgelopen drie jaar hun oude broden naar bakken die daarvoor bestemd zijn. Met het initiatief werd in 2016 begonnen door stichting BroodNodig. Omdat de proef een succes is, neemt de gemeente de werkzaamheden nu over.

In drie jaar tijd is in Rotterdam 125.000 kilo brood ingezameld. Op de website van de gemeente staat uitgelegd dat het omzetten van brood in groene energie gebeurt door het brood te vergisten. "In brood zit namelijk veel energie." Van een brood kan een led-lamp vijf dagen branden. Er is tot nu toe genoeg energie opgewekt om 2000 led-lampen een jaar lang te laten branden.

130 broodbakken

De gemeente neemt het project nu dus over. Dat houdt in dat de 130 broodbakken, die verspreid staan over Rotterdam, in beheer komen van de gemeente. Net als voorheen worden de bakken wekelijks geleegd door elektrische inzamelwagens.

Naast het opwekken van energie is ook het tegengaan van verspilling een belangrijke reden om brood in te zamelen, zegt de gemeente. Daarnaast hoopten de bedenkers te bereiken dat er minder brood op straat terechtkomt. Brood is vaak veel te zout voor dieren die in de stad leven. Het trekt ook ratten en meeuwen aan, die voor overlast kunnen zorgen, meldt RTV Rijnmond.

In heel Nederland belanden volgens de gemeente Rotterdam dagelijks 435.000 broden bij het restafval of op straat. Het is niet duidelijk of andere gemeenten ook broodbakken gaan neerzetten.