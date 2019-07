Honderdduizenden Japanners geëvacueerd na zware regenval

Japan evacueert 800.000 inwoners van de provincie Kagoshima in het zuidwesten van het land vanwege aanhoudende zware regenval en het risico op aardverschuivingen en overstromingen. Nog eens 600.000 andere inwoners van verschillende steden in de provincie krijgen alvast het advies om een evacuatiecentrum of andere veilige plek op te zoeken.

Dat meldt de Japanse nieuwszender NHK. Het zuidelijke eiland Kyushu, waar Kagoshima ligt, wordt geteisterd door hevige regenval. Sinds vrijdag viel er zeker 900 millimeter regen en er wordt nog veel meer neerslag verwacht. Volgens de Japanse meteorologische dienst kan er tussen woensdagmiddag en donderdagmiddag lokale tijd 350 mm regen vallen.

Ter vergelijking, volgens het KNMI valt er in Nederland gemiddeld jaarlijks zo'n 800 mm neerslag.

De overheid vraagt burgers om hun eigen omgeving goed in de gaten te houden en niet te wachten op gedwongen evacuatie als ze de situatie niet vertrouwen. De eerste mensen hebben zich inmiddels bij de verschillende evacuatiecentra gemeld.

Premier Abe heeft 14.000 soldaten naar het gebied gestuurd om de inwoners te helpen.

Niet ongewoon

Zware regenval in deze tijd van het jaar is in Japan niet ongewoon, zegt correspondent Kjeld Duits. "Vorig jaar rond deze tijd ontstonden er door regenval enorme overstromingen en modderlawines waarbij meer dan 200 mensen om het leven kwamen."

In mei is een nieuw waarschuwingssysteem met verschillende niveaus van kracht gegaan om zulke aantallen slachtoffers in de toekomst te voorkomen. "Maar het werkt nog niet helemaal", zegt Duits. "In de stad Kagoshima geldt waarschuwingsniveau 4, wat staat voor onmiddellijk evacueren. Maar op andere plekken in de regio geldt dat niveau ook, maar staat het voor het voorbereiden op een evacuatie."

Slachtoffer

Het slechte weer heeft volgens nieuwszender NHK al een slachtoffer geëist. Een vrouw kwam maandag om het leven toen haar huis werd getroffen door een aardverschuiving.