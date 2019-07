Een 49-jarige vrouw is vanavond doodgestoken in een flat in Rotterdam-Zuid.

Het steekincident werd even na 20.00 uur gemeld. Verschillende hulpdiensten werden naar de Homerusstraat geroepen, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie is op zoek naar de dader. Via Burgernet is een signalement van de verdachte verspreid. Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend, schrijft RTV Rijnmond.