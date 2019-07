OM eist celstraffen voor grootschalige fraude bij sushi-restaurants

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot twee jaar geëist tegen vier mannen die verdacht worden van miljoenenfraude bij de Chinees-Japanse restaurantketen Sumo. Ze zouden stelselmatig de omzet hebben afgeroomd.

De verdachten uit Rotterdam en Schiedam waren leidinggevenden bij de keten met restaurants in het hele land. In ongeveer vijf jaar zouden ze zo'n 25 miljoen euro buiten de boeken hebben gehouden. Dat zou ze ruim 1,5 miljoen euro aan belastingvoordeel hebben opgeleverd, stelt het OM.

RTV Rijnmond schrijft dat de recherche onder meer camera's plaatste bij een restaurant in Scheveningen. Zo werd gezien dat de omzet groter moest zijn dan was opgegeven. In later teruggevonden originele kasboeken stonden wel de juiste bedragen.

Witwassen

De verdachten zwegen lang, maar bekenden vlak voor de zitting. Een van hen vertelde dat geld werd afgeroomd om personeel zwart uit te kunnen betalen. Met name de oudere generatie zou daarom gevraagd hebben.

Het OM betwijfelt dat omdat bij de verdachten thuis flinke hoeveelheden geld zijn gevonden. In een afgeluisterd gesprek spraken ze daarnaast over investeringen in Hong Kong. Naast de gevangenisstraffen eist het OM ook boetes tegen de verdachten, oplopend tot 210.000 euro.

Bij de fraude zouden tientallen mensen betrokken zijn geweest. Een deel heeft een schikking aangeboden gekregen, variërend van boetes tot taakstraffen. Het gaat onder meer om bedrijfsleiders die volgens het OM een veel kleinere rol hadden dan de hoofdverdachten.