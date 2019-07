Lyon zet ook streep door fanzone voor Oranjesupporters

Voor het eerst dit WK is er morgen geen speciale fanzone in de stad waar Nederland speelt. De gemeente Lyon gaf eerder nog toestemming voor de plek waar supporters van de Nederlandse voetbalvrouwen kunnen warmlopen voor de halve finale tegen Zweden. Maar vanwege de korte voorbereidingstijd komt deze 'Oranje Fanzone' er toch niet.

De KNVB is teleurgesteld over het besluit van de gemeente. "Natuurlijk is dit heel zuur voor de trouwe fans, die ons zo geweldig steunen", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateur- en vrouwenvoetbal. "Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat het hosten van twee halve finales en een finale in krap zes dagen het nodige van de autoriteiten vergt."

In de eerdere speelsteden Le Havre, Valenciennes, Reims en Rennes mocht de KNVB wel speciale fanzones organiseren. Fans die morgen in Lyon toch alvast in de stemming willen komen kunnen volgens de voetbalbond terecht bij de 'FIFA Fan Experience' en kroegen in het centrum.

Optocht

Vanochtend werd ook al bekend dat Lyon geen groen licht geeft voor een optocht van Oranjefans naar het stadion waar Nederland de halve finale speelt. De gemeente vond het niet wenselijk dat duizenden mensen mee zouden lopen in een tocht die 12 kilometer duurt.

Bij de eerdere wedstrijden van het Nederlands elftal liepen supporters wel iedere keer mee in de 'Oranjeparade'. Toen waren de wandeltochten wel een stuk korter.