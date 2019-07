Oostenrijk verbiedt als eerste EU-land onkruidverdelger Roundup

Oostenrijk verbiedt het chemische middel glyfosaat als eerste Europees land. Glyfosaat zit in de wereldwijd bestverkochte onkruidverdelger Roundup en kan kanker veroorzaken, wijst onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie uit.

De beslissing is in strijd met de Europese wetgeving, die het middel tot 2022 toestaat, ondanks veel protest tegen het middel. Deskundigen discussiëren al jaren over de mogelijke schadelijke gevolgen van het middel. In Nederland is ook geprobeerd om het product in 2015 van de markt te halen, maar die poging lukte niet.

De verantwoordelijke instantie in Nederland, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), stelt dat het middel ongevaarlijk is. "Het product is veilig voor mens, dier en milieu als ze volgens het gebruiksvoorschrift worden gebruikt", aldus Ctgb.

Ook in de VS is het middel toegestaan, maar daar zijn al verschillende schadevergoedingen uitgekeerd. Een jury in de Amerikaanse staat Californië stelde in 2018 een terminaal zieke conciërge in het gelijk. Hij kreeg een schadevergoeding van bijna 290 miljoen dollar.