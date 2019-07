Overlast in de trein kun je nu melden met een whatsappje

De meldingen komen binnen bij de veiligheidscentrale van NS. Daar wordt beoordeeld wat er met de melding moet gebeuren. Kan de conducteur het alleen af? Moeten NS-veiligheidsmensen ingezet worden, of moet de politie gewaarschuwd worden?

De proef gebeurt op verzoek van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur. Voorlopig krijgen reizigers die op het traject Dordrecht-Arnhem reizen de gelegenheid om mee te doen met de test.

Op korte termijn zal waarschuwen per WhatsApp ook mogelijk zijn op drie stations: Eindhoven, Breda en Tilburg. In de loop van de testperiode worden er steeds meer trajecten aan het project toegevoegd. Over een half jaar wordt bekeken of de reizigers én de NS tevreden zijn met de resultaten.

Maatwerk

"Het is natuurlijk nog steeds zo dat je in echte noodgevallen zoals bijvoorbeeld iemand die een hartaanval heeft of iets dergelijks meteen 112 moet bellen," zegt Anita Middelkoop. "Maar als het niet om een noodgeval gaat, proberen we echt maatwerk te leveren."

Intussen wordt er geflyerd om de reizigers te informeren en die reageren zeer positief op de nieuwe meldmogelijkheid. "Ik voel me helemaal niet onveilig in de trein," zegt een oudere dame. "Maar als je 's avonds in de trein zit, stappen er af en toe toch rare figuren in. Nu ga ik dan gewoon in een andere coupé zitten. Maar als ik kan appen, kan ik het ook ongemerkt melden. Echt een goed idee."

Ook een jonge man reageert op een dergelijke manier. "Je kunt toch moeilijk naar een conducteur lopen om te klagen als iemand zich in jouw coupé zich misdraagt. Want dat ziet de dader ook en dan moet je maar afwachten wat hij dan doet. Met zo'n whatsappje kun je op een veilige manier hulp inroepen. Prima hoor."