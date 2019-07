Een luchtruim vol drones, hoe organiseer je dat?

U-Space

U-Space is een verzamelnaam voor services en procedures die zijn ontworpen om een veiliger en efficiënter grote aantallen drones toegang te geven tot het luchtruim.

Via U-Space kunnen luchtverkeersleiders commando's sturen naar individuele drones, of grotere groepen drones in een specifiek gebied (bijvoorbeeld een landingscommando). Ook bepalen drones onderling hun vliegroutes, waarmee ze botsingen vermijden. Verder kan een drone of een ander luchtvaartuig (zoals een traumahelikopter) een speciale status krijgen, waardoor andere drones in het luchtruim automatisch voorrang verlenen.