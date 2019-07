Mogelijk miljoenenfraude met Nederlands hulpgeld voor Mali

De regering van Mali heeft in de periode tussen 2005 en 2017 voor 1,1 miljard euro aan onregelmatige uitgaven gedaan. Daarbij wordt fraude vermoed, blijkt uit een Canadees rapport dat minister Kaag openbaar heeft gemaakt. In diezelfde periode gaf Nederland 265 miljoen euro begrotingssteun aan het Afrikaanse land. Ook andere landen gaven begrotingssteun.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kaag dat in de tijd dat Nederland geld naar Mali overmaakte, met ongeveer 5 procent van de totale overheidsuitgaven iets mis was. Als je die rekensom doortrekt, zou het betekenen dat mogelijk 13,7 miljoen euro aan Nederlands hulpgeld verkeerd terecht is gekomen.

Van de 265 miljoen euro steun, was 183 miljoen sectorale begrotingssteun. Dat wil zeggen dat het pas overgemaakt werd als de uitgaven goedgekeurd waren. "Dat betekent dat het risico dat deze gelden onregelmatig zijn uitgegeven, beperkt is", schrijft Kaag.

Militairen

Tot mei van dit jaar waren Nederlandse militairen betrokken bij de VN-missie MINUSMA in Mali. Die moest de veiligheid en stabiliteit in het land herstellen.

Het door oorlog verscheurde Mali ontvangt nu indirect ook nog hulpgeld van Nederland, via de Europese Unie, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Kaag gaat met die organisaties bespreken of de steun gestopt kan worden, als er geen verbeteringen optreden.

"Voor Nederland is corruptiebestrijding een harde voorwaarde voor bilaterale samenwerking. De Malinese regering moet ervoor zorgen dat dit een prioriteit is en blijft", schrijft Kaag.