Jan Anthonie Bruijn (VVD) nieuwe voorzitter Eerste Kamer

VVD'er Jan Anthonie Bruijn is de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Hij is de opvolger van Ankie Broekers-Knol. Die zit sinds de recente verkiezingen niet meer in de senaat en is inmiddels staatssecretaris van Justitie.

Bij de verkiezingen versloeg Bruijn drie tegenkandidaten, Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Joris Backer (D66) en Toine Beukering (Forum voor Democratie). Voor de stemming waren drie rondes nodig: in de eerste en twee rondes deden alle vier kandidaten mee en toen haalde niemand een absolute meerderheid. De derde ronde ging alleen tussen degenen die in de tweede ronde de meeste stemmen hadden gehaald, Bruijn en Ganzevoort. In die beslissende ronde kreeg Bruijn 34 stemmen en Ganzevoort 28. 11 leden stemden blanco, waarschijnlijk allemaal van Forum voor Democratie.