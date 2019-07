Geen trams en bussen in ochtendspits Den Haag door staking

In Den Haag rijden morgenochtend geen trams en bussen in de spits. Medewerkers van vervoerder HTM leggen van 06.00 tot 10.00 uur het werk neer.

In eerste instantie wilde het vervoersbedrijf de dienstregeling zoveel mogelijk overeind houden tijdens de staking, maar dat blijkt volgens HTM toch geen optie. "Om chaos, onveilige situaties en een onzekere dienstverlening te voorkomen, hebben we helaas moeten besluiten de dienstregeling woensdag pas na 10.00 uur op te starten."

Volgens het bedrijf is het niet verantwoord om hier en daar een enkele bus of trein te laten rijden, omdat die dan overvol raken. Alle trams en bussen blijven daarom in de remise tijdens de staking. Het bedrijf verwacht dat het tot 11.30 uur zal duren totdat alles weer volgens dienstregeling rijdt, meldt Omroep West. Reizigers krijgen het advies hun reis uit te stellen of bijvoorbeeld de fiets of de trein te pakken.

Arbeidsvoorwaarden

De medewerkers van HTM leggen het werk neer uit protest tegen het uitblijven van een akkoord over betere arbeidsvoorwaarden. Ze willen onder meer loonsverhoging en verlaging van de werkdruk.