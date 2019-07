Brabants ziekenhuis geeft obligaties uit aan particulieren

Het Bernhoven-ziekenhuis in het noordoosten van Brabant gaat obligaties uitgeven aan inwoners en bedrijven uit de regio. Sinds vorig jaar zijn er al obligaties beschikbaar voor personeel van het ziekenhuis in Uden en Oss en die uitgifte wordt nu uitgebreid.

Mensen, bedrijven en instellingen kunnen obligaties van minimaal 500 euro aanschaffen die negen jaar lang een rente van 4 procent opleveren. Voorwaarde is wel dat de koper woont of is gevestigd in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Wie daarbuiten woont, is alleen welkom als hij kan aantonen dat hij zich verbonden voelt met Bernhoven.

De bedoeling van het ziekenhuis is om de band met de regio te versterken. "Iedereen uit de omgeving is welkom, bijvoorbeeld ook pati├źnten die geld in het ziekenhuis willen steken", zegt een woordvoerder.

Aandelen

Bernhoven zou het liefst aandelen uitgeven, maar dat mag niet omdat de wet winstuitkeringen door zorginstellingen verbiedt. Zodra dat mogelijk wordt, worden de uitgegeven obligaties automatisch omgezet in aandelen. In dat geval krijgen deelnemers hun inleg na negen jaar niet terug, maar hebben ze dus aandelen met de bijbehorende kansen op winst en verlies.

"Dat moeten deelnemers zich inderdaad wel realiseren", zegt Irma Langeraert van Anders Financieren, dat de obligatie-uitgifte van Bernhoven begeleidt. Een voorstel om de wet aan te passen ligt bij de Eerste Kamer. Langeraert verwacht niet dat dat voorstel snel wordt behandeld.

Informatiebijeenkomsten

Volgens Langeraert is Bernhoven het eerste ziekenhuis dat geld van particulieren aantrekt. Wel zijn er ziekenhuizen waarbij medisch specialisten aandeelhouder en daarmee mede-eigenaar zijn.

Het ziekenhuis organiseert de komende tijd informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Vanavond is de eerste in het gemeentehuis in Oss.