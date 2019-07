Startschot voor personeelsacties in de zorg in ziekenhuis Alkmaar

Het personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar geeft vandaag het startschot voor acties voor een betere cao. Andere ziekenhuizen in het land zullen de komende dagen volgen.

In Alkmaar wordt een zondagsdienst gedraaid. Dat betekent dat de operatiekamers, het laboratorium en verschillende afdelingen zoals radiologie, het laboratorium en nucleaire geneeskunde dicht zijn voor niet-spoedeisende zaken. Alleen de afdelingen oncologie en kinderchirurgie zijn gewoon open.

Het personeel deelt flyers uit en gaat in gesprek met bezoekers en patiënten over de reden van de actie.

"Een zondagdienst draaien is een serieuze maatregel waar we niet graag naar grijpen", zei ziekenhuismedewerkster Tanneke Goverse in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben hart voor de organisatie en vinden het niet leuk, maar het moet."

Perifere ziekenhuizen

De acties zijn een gevolg van het mislukken van de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao voor zogenoemde perifere ziekenhuizen, waar patiënten terechtkunnen voor basiszorg. Zo'n 200.000 werknemers hebben met deze cao te maken.

Het ziekenhuispersoneel eist een loonsverhoging van 5 procent en extra toeslagen voor overwerk. De ziekenhuizen bieden een loonsverhoging van 3,35 procent per komende november en een eenmalige uitkering van 500 euro over 2019. In de jaren erna zouden de lonen dan stijgen met 2 en 2,5 procent, maar voor het personeel is dat dus niet genoeg.

"De loonsverhoging die ons wordt geboden ligt onder de inflatie, wat betekent dat we er in koopkracht op achteruit gaan", zegt Goverse. "En die eenmalige beloning, op basis van fulltime werken, helpt niet bij het afsluiten van een hypotheek. We willen dat onze lonen gelijk worden getrokken met mensen met hetzelfde opleidingsniveau in de rest van Nederland."

Goverse is bang dat de patiëntenzorg zonder een goede cao in gevaar komt. "De werkdruk is zo ontzettend hoog en dat betekent dat de kans op het maken van fouten groter wordt. Er moet dus meer personeel komen en de bezetting in de avond, nacht en weekenden moet omhoog. Nu worden al die diensten nog verdeeld over een klein groepje."

Ook in Assen en Eindhoven

Morgen draait het personeel van het Wilhelminaziekenhuis in Assen een zondagsdienst en op 10 juli gebeurt dat in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.