Facebook-kantoren Californië ontruimd, mogelijk zenuwgas sarin aangetroffen

In de Amerikaanse staat Californië zijn enkele Facebook-kantoren ontruimd nadat in een pakketje mogelijk het zenuwgas sarin was aangetroffen. Twee mensen die met de post in aanraking zijn gekomen, worden onderzocht.

De post werd gisterochtend lokale tijd bezorgd bij een postkamer van het bedrijf in Silicon Valley. Uit een routinecontrole met een machine bleek dat een poststuk een onbekende hoeveelheid sarin bevatte. Daarop werd de omgeving afgesloten en werden aanvullende testen uitgevoerd.

Autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat het inderdaad om sarin gaat, zoals de machine aangaf. De FBI is ter plaatse en assisteert bij het onderzoek. Drie van de vier kantoren die zijn ontruimd, zijn intussen weer vrijgegeven.

Sarin kan als vloeistof of als gas met huid in aanraking komen en is dodelijk.