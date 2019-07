Dode in Londense tuin viel zo goed als zeker uit vliegtuig

De politie in Londen probeert de identiteit vast te stellen van een man die zondag zo goed als zeker uit een vliegtuig viel, toen dat de landing op Heathrow Airport inzette.

In een toestel van Kenya Airways dat daar is geland, zijn in het compartiment van het landingsgestel een tas, water en voedsel gevonden. Aangenomen wordt dat de man zich daar als verstekeling had verstopt en eruit viel toen het landingsgestel werd uitgeklapt.

Zijn lichaam werd zondag gevonden in een tuin in Clapham, een voorstad van Londen. Aanvankelijk werd met een misdrijf rekening gehouden, maar dat is inmiddels uitgesloten.