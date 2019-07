Blok en Kamer blijven het oneens over gesprek Màxima met Saudische kroonprins

Kabinet en Tweede Kamer blijven het oneens over het gesprek dat koningin Máxima vorige week had met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Een politieke blunder, vindt de Kamer. Onvermijdelijk, vindt minister Blok. Vanavond debatteerde de Kamer over de kwestie.

Veel partijen vinden het zeer ongewenst dat het kabinet toestemming gaf voor het gesprek met de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op en het in stukken zagen van journalist Jamal Khashoggi. "Ze is door het kabinet een politiek mijnenveld ingestuurd", zei GroenLinks-Kamerlid Van Ojik.

Màxima voerde het gesprek uit hoofde van haar functie als VN-ambassadeur. De koningin zet zich al jaren in voor de toegang van met name meisjes in ontwikkelingslanden tot bankzaken en leningen. Ze ontmoette de kroonprins tijdens de G-20 top vorige week in Osaka. De moord op de journalist kwam niet ter sprake.

Elk jaar

Blok bleef er in het debat bij dat het verstandig was dat de koningin het gesprek voerde. "Dit gesprek vindt elk jaar plaats met de inkomende voorzitter van de G-20. Deze keer was dat Saudi-Arabië."

Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om de ontmoeting door te laten, ook al lag er net een VN-rapport over de betrokkenheid van bin Salman bij de moord. "Als wij het gesprek hadden afgezegd, hadden we politiek vermengd met het belangrijke werk dat de koningin doet", meende Blok. "Deze gesprekken moeten alleen gaan over toegang tot financiële diensten en niet vermengd worden met algemene politiek.

Onvermijdelijk

Het is volgens de minister onvermijdelijk dat Màxima gesprekken voert met mensen van bedenkelijke regimes, omdat in die landen veel te winnen is als het gaat om vrouwenrechten. Dat is alleen te voorkomen als ze die functie niet meer uitvoert, redeneerde Blok.

Maar dat wil de Kamer ook niet. Alleen PVV'er De Roon vroeg zich hardop af of de koningin nog wel zo'n functie moet bekleden, als het kabinet haar niet uit politiek vaarwater kan houden.

Blok zei dat Nederland bij andere gelegenheden wel degelijk zijn afschuw heeft uitgesproken over de moord op Khashoggi. Ons land is voorstander van een onafhankelijk onderzoek.