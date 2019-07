AIVD en MIVD verhuizen zeven jaar later dan gepland

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD verhuizen jaren later dan gepland. De twee diensten zouden vanaf 2022 onder één dak zitten op de Frederikkazerne in Den Haag, maar dat wordt 2029.

De ministers Ollongren en Bijleveld schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de AIVD en MIVD de laatste jaren meer geld hebben gekregen vanwege de verslechterde veiligheidssituatie. Daar zijn nieuwe medewerkers van aangenomen en die moeten ook gehuisvest worden. Er is sprake van een groei van 40 procent. Ook is er meer vloeroppervlakte nodig voor datacentra en kabelvoorzieningen vanwege "de toegenomen ict-behoefte".

Doordat er veel meer ruimte nodig is moeten de diensten ook meer betalen: de gebruiksvergoeding stijgt van de oorspronkelijke geschatte 24 miljoen euro per jaar naar ruim 41 miljoen.

Effectiever

Er is vanwege de kosten nog gekeken naar een andere variant dan een nieuw onderkomen voor beide diensten bouwen. Die variant, waarbij de AIVD in zijn huidige pand in Zoetermeer blijft zitten en er alleen een nieuw pand voor de MIVD op de Frederikkazerne wordt gebouwd, is goedkoper. De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie houden echter vast aan nieuwbouw in één pand, omdat ze het belangrijker vinden dat de twee diensten effectiever kunnen samenwerken als ze samen in één gebouw zitten.

Dat vergemakkelijkt het uitwisselen van informatie tussen de inlichtingendiensten en vergroot de reactiesnelheid. Bovendien worden er ook miljoenen bespaard doordat de diensten kosten kunnen delen. Er zijn al goede ervaringen met samenwerkingsverbanden tussen MIVD en AIVD die zijn gevestigd op één locatie.

De nieuwbouw wordt in 2028 opgeleverd, de diensten kunnen een jaar later hun intrek nemen in het gebouw. Het besluit om de twee diensten onder één dak te brengen werd in 2015 genomen door toenmalig ministers Plasterk en Hennis-Plaasschaert.