Justitie ziet nu veel meer strafbare feiten asielzoekers dan eerder gemeld

Vorig jaar waren er ruim duizend meer meldingen van strafbare feiten door asielzoekers dan het Openbaar Ministerie eerder dit jaar naar buiten bracht. In mei ging het OM nog uit van 2.610 meldingen, gepleegd door 1.712 asielzoekers. Dat aantal is nu bijgesteld naar 3.702 feiten door 1.813 asielzoekers. Het gaat om geregistreerde incidenten, dus nog niet om veroordelingen.

Dat blijkt uit een brief die het OM eind juni naar staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft gestuurd. Broekers-Knol stuurde de brief vandaag door naar de Tweede Kamer.

Handmatig versus automatisch

Naar aanleiding van de ophef die eerder dit jaar ontstond over de criminaliteitscijfers heeft het OM opnieuw onderzocht hoeveel asielzoekers vorig jaar van een misdrijf werden verdacht. Het onderzoek van eerder dit jaar gebeurde via een geautomatiseerde zoekopdracht, nu ging het OM deels handmatig aan de slag. Volgens justitie is daardoor het verschil in cijfers ontstaan.

"Het gegeven dat deze feiten en verdachten bij de eerste zoekslag niet in beeld kwamen, laat zich onder andere verklaren door het feit dat v-nummers en pv-nummers in de OM-systemen niet altijd op exact gelijke wijze worden overgenomen, of niet worden bijgewerkt als aanvullende processen-verbaal worden ontvangen", staat in de brief van het OM.

"Daarnaast leiden verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen, het als voornaam registreren van de achternaam en vice versa, en onduidelijkheid met betrekking tot de door de asielzoeker opgegeven geboortedatum, tot incomplete zoekresultaten bij een geautomatiseerde zoekslag."

'Puur statistisch'

Een woordvoerder van het OM voegt toe dat bij de handmatige zoekopdracht bepaalde zoekcriteria zijn gecombineerd. "Dat heeft meer resultaten opgeleverd." De woordvoerder kon niet zeggen waarom dat dan niet eerder is gebeurd.

Het OM benadrukt in de brief dat er nooit zaken uit beeld van het OM zijn geweest. "De hierboven geschetste koppelingsproblematiek heeft geen enkele invloed op de strafrechtelijke afdoening van deze feiten. Het probleem is puur van statistische aard."