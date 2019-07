Eerste millitaire onderscheiding voor dapperheid in Mali

Vier veteranen krijgen donderdag een dapperheidsonderscheiding voor hun inzet tijdens militaire missies in Afghanistan en Mali. Het is voor het eerst dat een veteraan van de missie in Mali wordt onderscheiden.

"Met gevaar voor eigen leven deden zij wat nodig was voor hun kameraden, de lokale bevolking en de veiligheid in het algemeen," staat in een verklaring van Defensie. Drie van de veteranen zijn afkomstig van de landmacht, de vierde zat bij het Korps Mariniers.

Donderdag worden hun namen bekend en de gebeurtenissen waarvoor ze worden onderscheiden. Minister van Defensie Ank Bijleveld speldt driemaal het Bronzen Kruis op en eenmaal het Kruis van Verdienste.

Dapperheidsonderscheidingen worden niet vaak uitgereikt. De hoogste onderscheiding, de Militaire Willems-Orde, is drie keer uitgereikt aan veteranen die actief waren in Afghanistan. Een van hen is Marco Kroon.

De missie in Mali liep op 1 mei ten einde. Nederlandse militairen hebben vijf jaar een bijdrage geleverd aan de VN-missie Minusma. Ze voerden onder meer langeafstandsverkenningen uit. Van 2006 tot 2010 waren Nederlandse militairen actief in de Afghaanse provincie Uruzgan.