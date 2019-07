Schoonmaakapp mag geen geld meer vragen aan schoonmakers

Het bedrijf achter schoonmakersapp Helpling mag geen geld meer vragen aan schoonmakers die via de app aan hun opdrachtgevers komen. Er is sprake van arbeidsbemiddeling, heeft de rechter bepaald, en volgens de wet mag daarvoor geen vergoeding worden gerekend.

Helpling stelde dat het niet meer is dan een online prikbord, waar schoonmakers en particulieren elkaar kunnen vinden. Het vraagt tussen de 23 en 32 procent commissie aan schoonmakers.

Vakbond FNV had namens een van zijn leden een zaak aangespannen, waarin werd geƫist dat Helpling de schoonmakers die het aan opdrachten helpt zelfs in dienst zou nemen, omdat er sprake is van een arbeids- of uitzendrelatie. Maar de rechter oordeelt dat dat niet zo is, daarom is Helpling ook niet verplicht om de cao voor de schoonmaakbranche toe te passen.

Abonnementssysteem

Helpling noemt de rechterlijke uitspraak dat het geen werkgever is een belangrijk signaal naar andere techbedrijven en start-ups. Het bedrijf heeft tot 1 augustus gekregen om zijn betalingsstructuur aan te passen.

Mogelijk gaat het nu een bijdrage vragen van huishoudens, de gebruikers dus van de schoonmaakdiensten. Ook een abonnementssysteem ziet Helpling als een mogelijkheid om inkomsten te verwerven.

De FNV houdt vol dat er wel degelijk sprake is van een arbeidsrelatie en denkt nog na over de vraag of er hoger beroep wordt ingesteld. Ook vindt de vakbond het vreemd dat Helpling de al ingehouden commissie niet aan de schoonmakers hoeft terug te betalen.

Helpling is opgericht in 2014 en is actief in tien Europese landen.