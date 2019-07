Betere behandeling dankzij MRI-scan van foetus met hartafwijking

Het Centrum voor aangeboren hartafwijkingen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht gebruikt sinds kort een nieuwe methode om ernstige hartafwijkingen eerder te ontdekken. Van het hartje van de ongeboren baby wordt eerst een MRI-scan gemaakt en vervolgens een 3D-model. Afwijkingen kunnen zo eerder worden ontdekt en beter behandeld.

In Nederland heeft ongeveer een op elke honderd baby's een hartafwijking. Voor de kinderen met zo'n afwijking die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis worden geboren, geldt dat de afwijking in zo'n twee derde van de gevallen bij de 20-wekenecho zichtbaar is. Maar in een derde van de gevallen dus niet.

Bovendien is op een echo niet altijd de ernst van de afwijking te zien. Dat bemoeilijkt de keuze voor de beste behandeling. Een op de drie aangeboren hartafwijkingen is ernstig.