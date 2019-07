Appen op de fiets nu verboden, hoe gevaarlijk is het nou echt?

Sturen in elkaar en 'half over een zwaan'

Zoals Thijs, hij liet tijdens het fietsen een video aan een vriend zien, waarop het helemaal misging. "We waren zo aandachtig naar die video aan het kijken, dat onze sturen in elkaar haakten. Hij remde, ik vloog van mijn fiets af en maakte een salto in het gras. Ik had een flinke bult op mijn hoofd en besefte later dat ik veel geluk heb gehad."

Jonna fietste in haar eentje toen ze heel even haar telefoon checkte en daardoor de weg voor haar helemaal vergat. "Ik fietste opeens half over een zwaan, die lag te slapen op het fietspad. Ik had echt geen idee waar die opeens vandaan kwam. Ik voelde me heel schuldig, maar de zwaan had gelukkig niks."

Ook Bryan had geluk. "Ik was op mijn telefoon aan het kijken en had niet door dat er een auto op het fietspad geparkeerd stond. Ik knalde er heel hard tegen aan. De auto had geen schade, maar ik moest de rest van het stukje naar huis lopen met een kapotte fiets en een enorme blauwe plek. Sindsdien app ik nooit meer op de fiets."