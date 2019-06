Op het station van Dieren in Gelderland is een man opgepakt vanwege het mishandelen van een conducteur in de trein van Zutphen naar Arnhem.

Volgens Omroep Gelderland ontstond in de trein ruzie tussen de man en de conducteur, waarbij de conducteur werd geslagen en geschopt. Hij werd op het station behandeld aan zijn verwondingen.

De vermoedelijke dader is uit de trein gehaald en opgepakt. Een politiewoordvoerder wil niet op het incident ingaan.