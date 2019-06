Trump en Kim ontmoeten elkaar in gedemilitariseerde zone Korea

President Trump en Kim Jong-un ontmoeten elkaar vandaag in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Beide partijen hebben dat bevestigd.

Trump had gisteren in een tweet gezegd dat hij graag even 'hallo' wilde zeggen tegen Kim als hij toch in de buurt is. De Amerikaanse president brengt vandaag een bezoek aan Zuid-Korea, na zijn bezoek aan de G20-top in de Japanse stad Osaka.

Het wordt de derde ontmoeting tussen de twee leiders. Nooit eerder troffen ze elkaar in het Koreaanse grensgebied. Trump wil dat Noord-Korea zijn nucleaire programma opgeeft, maar de eerdere ontmoetingen hebben niet geleid tot harde afspraken.

Trump heeft er gisteren op gezinspeeld dat hij mogelijk de grens over stapt om even op Noord-Koreaans grondgebied te zijn.

'Moedig'

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in prijst "de moed" van de twee leiders om elkaar te ontmoeten. Hij hoopt dat Trump de geschiedenis ingaat als de Amerikaanse president die vrede heeft gebracht op het Koreaanse schiereiland.

Het is niet duidelijk of Trump met concrete voorstellen komt om het vastgelopen overleg vlot te trekken.

De laatste keer dat de twee leiders elkaar spraken was in de Vietnamese stad Hanoi. Die ontmoeting liep uit op een mislukking. Daarna verslechterde de verstandhouding tussen de twee landen weer.

Toen Trump net president was liet hij zich laatdunkend uit over Kim Jong-un ("little rocket man is bezig aan een zelfmoordmissie") en zei hij bereid te zijn Noord-Korea desnoods te vernietigen. Kim op zijn beurt sprak zeer negatief over Trump. In de periode daarna verbeterde de verstandhouding aanzienlijk en na intensieve voorbereidende gesprekken kwam het tot een eerste ontmoeting, vorig jaar juni in Singapore.