Eerste Gay Pride in Noord-Macedonië

In de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje hebben honderden mensen vanmiddag meegelopen in de allereerste Gay Pride van het land. Noord-Macedonië is een van de laatste landen op de Balkan met een eigen 'Pride'.

Onder de aanwezigen waren lhbti-mensen en activisten, die pleiten voor het respecteren van de rechten van mensen uit de lhbti-gemeenschap. Ook overheidsfunctionarissen en diplomaten woonden het feest bij. "Dit evenement viert trots, liefde en diversiteit", zei een van de deelnemers tegen persbureau Reuters. Volgens de organisatie waren er "veel meer mensen" dan vooraf gedacht.

De regering van het land, bestaande uit de sociaaldemocraten en een Albanese partij, probeert de situatie van de lhbti-gemeenschap in het land te verbeteren. Volgens mensenrechtengroeperingen heeft de gemeenschap echter nog altijd te maken met discriminatie in onderwijs, werk, zorg en sociale zekerheid. Ook worden ze vaak uitgescholden, zeggen mensenrechtengroeperingen.

Protest

Niet iedereen was echter blij met de manifestatie. Bij de orthodox-christelijke kerk in de hoofdstad betoogden honderden mensen voor traditionele familiewaarden. Op sociale media spraken sommige rechtse groeperingen over "de terugkeer van Satan".

In onder meer Kosovo en Servië werden eerder al 'Prides' georganiseerd. In Bosnië wordt in september een eigen manifestatie gehouden.