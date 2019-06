Groot Belgisch hiphopfestival dreigde te mislukken, en dat gebeurde ook

In Belgische media is er de afgelopen dagen gespeculeerd of de artiesten op het affiche überhaupt naar Lommel zouden komen. De grote artiesten die op het programma stonden, treden niet vaak op bij zo'n relatief klein festival. Ook bleken meerdere artiesten tegelijkertijd geboekt te zijn op andere locaties. Cardi B zou bijvoorbeeld dit weekend op een cruiseschip in de Bahama's optreden, maar zondag ook naar België afreizen voor een set van 35 minuten.

Bij de organisatie van een hiphopfestival is het niet gek dat een artiest vlak voor hij moet optreden nog afzegt. French Montana cancelde vorig jaar bijvoorbeeld een halve dag voordat hij het podium bij Woo Hah op moest. "En over twee weken is het tijd voor de volgende editie. Dan komt iedereen in principe ook, maar in die tijd kan veel gebeuren. De hiphopwereld is wat dat betreft een grillige markt."

Tapkranen en springkussens

Of Cardi B wel of niet zou komen opdagen, weten we niet. Op het allerlaatste moment, terwijl het festival eigenlijk al uren bezig had moeten zijn, stonden de bezoekers nog buiten. Van Loy stond bij de ingang. "Op het moment dat het nieuws bekend werd gemaakt was er veel protest. Er werd geroepen en er vlogen waterflesjes richting de beveiliging. Later braken mensen door de gesloten ingang het festivalterrein op."

Boze bezoekers klommen in torens, dronken bier uit tapkranen en sprongen op springkussens. Uiteindelijk werd het terrein door de politie ontruimd.

Kijk hier naar een eerste korte video van het terrein: