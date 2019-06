Extra aandacht voor vrouwen bij 15e Veteranendag: 'De mannen accepteerden ons'

Na de training ging ze aan de slag. Eerst met het uitdelen van soep op straat, later werkte ze bij de schurftdienst. In 1946 werd ze typiste bij defensie. "Vreselijk zo'n kantoorbaan, daar had ik geen zin in", zegt ze.

Want Verkaik was op zoek naar avontuur, ze stond te popelen meer van de wereld te zien. Toen ze hoorde dat er vrouwen met de speciale 7 December Divisie mee naar toenmalig Nederlands-Indië mochten, meldde ze zich direct aan. Met succes: ze mocht mee.

Een belevenis

Bijna vier dagen was ze onderweg, met het vliegtuig. "Wat een belevenis was dat. Zo lunchten we in Rome en overnachtten we in Caïro", zegt ze.

In deze video zie je hoe de situatie toen was in Indië: