Zwaargewonde bij schoolfeest in Alkmaar

Op een schoolfeest van het Rudolf Steinerschool in Alkmaar heeft een man gisteravond zware brandwonden opgelopen door een steekvlam.

De school vierde het Sint Jansfeest. Traditiegetrouw mogen kinderen dan over het Sint Jansvuur springen. Het slachtoffer was er als hulpouder en zat naast het vuur om het aan te wakkeren. Een ander gooide een brandbare vloeistof op het vuur. Daardoor ontstond een steekvlam.

De man is met ernstige brandwonden in een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn huidige toestand kan de veiligheidsregio niks zeggen.

Veel kinderen waren getuige

Het Sint Jansfeest is op vrije scholen een jaarlijks terugkerend ritueel. De feesten worden altijd rond de dag van de zonnewende (24 juni) gevierd. Ouders, kinderen en leerkrachten doen spelletjes. In Alkmaar mochten de kinderen dus ook over het Sint Jansvuur springen.

Bij het incident waren veel kinderen aanwezig die in een kring om het vuur stonden. De school gaat maandag met de kinderen in gesprek. Ze krijgen ook slachtofferhulp aangeboden.