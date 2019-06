Knal gehoord en vuurbal gezien boven Nederland: een meteoriet?

Mensen door het hele land hebben rond half tien vanavond een fel licht of een vuurbal aan de hemel gezien. En in de omgeving van Zwolle wordt tegelijkertijd gesproken over een doffe, harde knal. Op sociale media wordt gespeculeerd dat het een meteoriet was, maar het is niet duidelijk of dat ook echt zo is.

De berichten komen overal vandaan, van het Groningse Kropswolde tot het Brabantse Beek en Donk. Een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland zegt dat er geen meldingen zijn gedaan van een inslag van een meteoriet.

Dat komt in Nederland ook niet vaak voor. De afgelopen tweehonderd jaar is dat slechts zes keer geregistreerd. De laatste keer was in 2017 in Broek in Waterland.