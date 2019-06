Van der Weijden haalt 6,1 miljoen euro op met Elfstedenzwemtocht

De Elfstedenzwemtocht van Maarten Van der Weijden heeft 6.125.967 euro en 25 cent opgeleverd voor kankeronderzoek. De voorlopige eindstand werd door hemzelf bekendgemaakt tijdens de huldiging van de zwemmer het cultuurcentrum van zijn woonplaats Waspik.

Voorafgaand aan de bekendmaking reed hij een ereronde door het dorp in een cabrio. Duizenden fans waren daar op af gekomen. Langs de route hingen bewoners de vlag uit en werd hij toegezongen. "Het voelde een beetje als Koningsdag en ik wist niet dat Waspik zoveel koren had. Maar het was gezellig", zei Van der Weijden.

Kankeronderzoek

Van der Weijden heeft gezwommen voor elf verschillende kankeronderzoeken. Samen kosten die 5,7 miljoen euro. Tijdens de huldiging vertelde Van der Weijden dat ook de rest van het geld naar kankeronderzoek gaat.

Van der Weijden zwom 195 kilometer langs de elf steden in Friesland. Afgelopen maandag kwam hij aan. Dinsdagavond maakte hij in het televisieprogramma M de laatste tussenstand bekend. Er was toen al 5,1 miljoen euro opgehaald, schrijft Omroep Brabant.