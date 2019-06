Limburg laat alle benoemingen door provincie onderzoeken

De provincie Limburg gaat alle benoemingen door de provincie laten onderzoeken door de Zuidelijke Rekenkamer. Daartoe hebben de Limburgse Staten unaniem besloten, na berichten van dagblad De Limburger en NRC over de inzet van oud-politici en bestuurders door de provincie.

De kranten meldden gisteren dat Limburg meer geld uitgeeft aan de inhuur van voormalige bestuurders en politici dan alle andere provincies samen. Daarbij zou Limburg zich bovendien niet houden aan de eigen aanbestedings- en integriteitsregels.

De provincie Limburg heeft tussen 2015 en 2018 31 oud-bestuurders en -politici baantjes en opdrachten toegespeeld. Daarmee was bijna 2 miljoen euro gemoeid. In dezelfde periode kwamen de andere provincies samen op 1,6 miljoen euro uit, wat verdeeld moest worden onder 67 personen.

In Limburg ging alleen al 753.000 euro naar oud-gedeputeerde Antoine Jansen, schrijft De Limburger. Na zijn aftreden, in 2012, had hij moeite om werk te krijgen. Vanaf de zomer van 2014 kreeg hij opdrachten van de provincie toegespeeld.

Intrigerend bericht

Ook oud-vicepremier Maxime Verhagen wordt genoemd: hij is sinds 2013 betaald ambassadeur voor het Limburgse bedrijfsleven. Daarvoor kreeg hij een vaste vergoeding van in principe 30.000 euro per jaar. Doordat hij niet alle afgesproken werkzaamheden heeft kunnen verrichten, kreeg Verhagen in vier jaar tijd in totaal 105.000 euro uitbetaald, zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland, de organisatie waarvan Verhagen sinds 2013 voorzitter is.

In hetzelfde jaar werd Verhagen door het ministerie van Economische Zaken tot "Bijzondere Vertegenwoordiger industriƫle inschakeling F-35" benoemd. Dat houdt onder meer in dat hij in de VS voor de Nederlandse industrie deuren moet openen bij bedrijven die bij de productie van die straaljager betrokken zijn.

Minister Wiebes wil weten of dit botst met de werkzaamheden van Verhagen in Limburg. "Het is een intrigerend bericht. Ik ga er achteraan", zei hij in een reactie.

Verhagen laat weten dat hij alle openheid van zaken wil geven, maar dat hij dat eerst aan zijn opdrachtgevers zal doen, zoals hij dat naar eigen zeggen in het verleden altijd gedaan heeft.

Open sollicitaties

In de Limburgse Staten willen alle partijen dat voortaan wordt geworven via open sollicitaties. Verder moeten de uitgaven door de provincie aan opdrachten voor oud-politici binnen een jaar zijn teruggebracht tot het landelijk gemiddelde.

De PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben bovendien minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd een onderzoek te beginnen.