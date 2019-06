Kabinet trots op definitief klimaatakkoord: 'het is haalbaar en betaalbaar'

Het kabinet gaat ervan uit dat Nederland de klimaatdoelen gaat halen met de maatregelen uit het definitieve klimaatakkoord, dat vandaag wordt gepresenteerd. Dat betekent dat Nederland in 2030 bijna 50 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Vicepremier De Jonge is trots op het akkoord, waar meer dan 100 partijen lang aan hebben gewerkt. "Het is haalbaar en betaalbaar."

In december werd al een conceptakkoord naar buiten gebracht. Een doorrekening wees uit dat de doelstelling daarmee waarschijnlijk niet zou worden gehaald. Bovendien vonden veel partijen dat de lasten voor de milieumaatregelen te veel op het bordje van gewone burgers terechtkwamen. De afgelopen maanden is gewerkt aan een aanscherping van de plannen.

Het kabinet zegt dat de rekening van de maatregelen van de huishoudens meer is verschoven naar bedrijven. Die gaan een CO2-heffing betalen en meer bijdragen aan de subsidiƫring van duurzame energie. Burgers gaan minder energiebelasting betalen en elektriciteit wordt goedkoper. Verder wil het kabinet elektrisch rijden verder stimuleren.

Veel maatregelen uit het definitieve akkoord lekten al uit.