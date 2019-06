Andere aanpak criminele jongeren, twee jeugdinrichtingen dicht

Er komen twee nieuwe soorten instellingen voor criminele jongeren. Minister Dekker vindt het huidige systeem te eenvormig en wil meer maatwerk. De criminaliteit onder jongeren neemt wel af, maar de recidive stijgt juist. De minister maakte ook bekend dat twee justitiële jeugdinrichtingen dichtgaan.

Dekker introduceert nu voor criminele jongeren aan de ene kant kleinschalige en aan de andere kant landelijke specialistische voorzieningen. In die eerste kunnen jongeren wel worden vastgezet, maar mogen ze overdag ook naar school of naar hun werk. Dit type is bedoeld voor jongeren die korte straffen hebben gekregen. Hiermee liep al een proef in Amsterdam en het systeem komt nu ook in Rotterdam en Den Haag en de regio's Noord en Zuid.

De landelijke specialistische voorzieningen zijn bedoeld voor jongeren met langere straffen of ernstige gedragsproblemen. Daar komt intensieve zorg en veel beveiliging.

Door de afname van de jeugdcriminaliteit staan veel cellen leeg. Volgens Dekker zijn van de huidige 753 plaatsen in jeugdinrichtingen er in 2024 maar 358 nodig. Het kabinet gaat daarom 180 plaatsen afstoten. De justitiële jeugdinrichting Via Het Keerpunt in Cadier en Keer en Het Poortje Juvaid in Veenhuizen gaan dicht. De justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim verhuist naar kleinere nieuwbouw ernaast.