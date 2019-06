Winkeliers Zwijndrecht schrikken van grof geweld bij plofkraak

Een plofkraak in een winkelcentrum in Zwijndrecht heeft omwonenden de stuipen op het lijf gejaagd. Het is nog niet duidelijk of de daders geld hebben buitgemaakt.

Pas bij daglicht is goed te zien hoe groot de schade is aan de opgeblazen pinautomaat en de gevel van de supermarkt van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. De brokstukken liggen verspreid over de omgeving.

"De schade is echt aanzienlijk, de dakconstructie is beschadigd", vertelt Robbert Stoopman van de winkeliersvereniging tegen RTV Rijnmond. "Dit is absoluut onnodig voor dat kleine beetje buit dat ze zouden kunnen halen."

Gisteravond net na 23:00 uur werd in de wijde omgeving een harde knal gehoord. Twee gemaskerde jongens op scooters zouden vervolgens zijn weggereden. Ze zijn nog spoorloos.

Wilde Westen

Bijna een jaar geleden werd bij dezelfde geldautomaat ook een poging tot plofkraak gedaan. Toen moest een zorgcomplex in de buurt worden ontruimd, omdat een tas met een explosief was achtergelaten.

"Er wonen hier veel mensen in de buurt. De woningen staan op 100 meter afstand. Ze schrokken zich rot. Het lijkt het Wilde Westen wel", zegt Stoopman. Over de plofkraak is nog weinig bekend. "In ieder geval zijn de daders echt met grof geweld te werk gegaan."

De winkeliersvereniging gaat kritisch kijken naar de plek van de pinautomaat. "Dit blijkt een kwetsbare hoek te zijn. Op veel plekken zie je pinautomaten in winkelcentra in plaats van in de buitenmuur."