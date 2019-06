Schiphol hikt tegen plafond aan: iets meer passagiers, minder vracht

Het aantal passagiers dat via Schiphol vliegt blijft groeien, maar niet veel. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 15,5 miljoen mensen reisden via de Amsterdamse luchthaven. Dat is 1,7 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.

De passagiersaantallen groeien niet veel meer, omdat Schiphol al sinds vorig jaar tegen de afgesproken limiet aan zit. In 2008 werd vastgelegd dat Schiphol tot 2020 niet meer dan 500.000 vliegbewegingen per jaar mag uitvoeren.

Minder vracht via Schiphol

Dat heeft ook gevolgen voor het vrachtvervoer. De hoeveelheid vracht die via Schiphol ging is afgelopen kwartaal met bijna 7 procent gedaald naar 383.000 ton.

Van alle luchthavens in Nederland was Maastricht Aachen Airport begin dit jaar de grootste groeier. Die luchthaven zag bijna 65 procent meer reizigers aankomen en vertrekken. Dat klinkt spectaculair, maar doordat Maastricht een kleine luchthaven is, leiden een paar vluchten extra al gauw tot grote groeicijfers.

De enige luchthaven die het aantal passagiers zag dalen is Groningen Airport.