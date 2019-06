Traumahelikopter met gewonde aan boord moet uitwijken voor drone

Een traumahelikopter met een gewonde aan boord heeft vlak voor de landing in Enschede moeten uitwijken voor een drone. Volgens een woordvoerder van de politie was het een levensgevaarlijke situatie.

De helikopter was onderweg naar het Medisch Spectrum Twente toen er ineens een vrij grote drone aankwam, meldt RTV Oost. "De helikopter moest een bocht maken om fatsoenlijk te kunnen landen en precies daar vloog ineens een drone. Een botsing kon nog maar net voorkomen worden", laat de politie weten.

In de helikopter lag een van de mensen die gewond raakten bij een ongeval op de N36, waarbij twee auto's en een vrachtwagen betrokken waren.

Het is verboden om in de buurt van het ziekenhuis met een drone te vliegen. De politie kwam dankzij tips van burgers op het spoor van de bestuurder van de drone en heeft het apparaat in beslag genomen. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt.