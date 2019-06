Rechter draait boete NS voor machtsmisbruik terug

De NS hoeft toch geen boete van 41 miljoen euro te betalen voor machtsmisbruik bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De rechtbank in Rotterdam acht niet bewezen dat de NS zijn machtspositie heeft misbruikt.

In 2017 legde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) NS de boete op. De treinmaatschappij won in 2014 de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg met zijn dochter Abellio, maar volgens de ACM was die procedure niet in orde.

Machtspositie

De NS maakte volgens de waakhond misbruik van zijn machtspositie door een verlieslatend bod te doen. Daarbij zijn de kosten hoger dan de verwachte opbrengsten. Andere aanbieders kregen geen eerlijke kans, omdat zij nooit een beter bod konden doen dat wel iets zou opleveren, aldus de ACM.

Daarnaast werd de boete opgelegd omdat de NS vertrouwelijke bedrijfsinformatie van andere partijen misbruikte. De NS had een oud-directeur van concurrent Veolia ingehuurd, die de informatie doorspeelde.

Tenslotte zou de NS concurrenten op achterstand zetten door bruikbare informatie laat door te geven, terwijl Abellio daar wel over kon beschikken. De ACM had een verband gelegd tussen de leidende positie van de NS op het hoofdrailnet en de markt van het regionale openbaar vervoer in Limburg. NS ging in beroep tegen de boete en kreeg dus gelijk bij de rechter. Die vindt dat het verband niet kan worden gelegd zonder meer onderzoek te doen.

Opgelucht

De treinmaatschappij zegt tevreden en opgelucht te zijn door de uitspraak en wijst erop dat er al hard is ingegrepen. Zo moest oud-president-directeur Timo Huges het veld ruimen. Waakhond ACM wil de uitspraak bestuderen en daarna bepalen of er een hoger beroep volgt.