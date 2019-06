GenX gekwalificeerd als 'zeer zorgwekkende stof'

Het wordt moeilijker om een vergunning te krijgen voor gebruik van het omstreden GenX. Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen gaat stoffen die nodig zijn bij de GenX-techniek het predikaat 'zeer zorgwekkend' geven.

Het besluit van het EU-agentschap is genomen op voorstel van Nederland en staatssecretaris Van Veldhoven vindt het dan ook goed nieuws. Ze wijst erop dat GenX-stoffen mogelijk ernstige effecten op de gezondheid hebben en niet afbreken in het milieu.

"Ook verspreiden de stoffen zich snel en makkelijk en kunnen opgeloste hoeveelheden heel moeilijk worden verwijderd, wat een probleem kan geven bij het bereiden van drinkwater."

Dat GenX nu een 'zeer zorgwekkende stof' wordt, betekent dat er scherpere eisen worden gesteld aan een vergunning. "Bedrijven die ermee werken, moeten alles uit de kast halen om emissies naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen", zegt de staatssecretaris.

Op de lijst van het agentschap staan nu 199 stoffen. Het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is verschillende keren in het nieuws geweest vanwege de uitstoot van GenX, een technologie die wordt gebruikt om coatings van te maken.