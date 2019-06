Klimaatakkoord: meer fietsenstallingen bij stations

Het kabinet trekt extra geld uit voor fietsenstallingen bij stations. Volgens Haagse bronnen blijkt dat uit het klimaatakkoord, dat morgen wordt gepresenteerd. Staatssecretaris Van Veldhoven hoopt dat mensen die met de trein reizen, nog vaker gebruikmaken van de fiets. Ze wil daar 75 miljoen euro aan besteden.

In het regeerakkoord was al 100 miljoen euro gereserveerd voor meer fietsenstallingen en de aanleg van snelle fietspaden. Door 'cofinanciering' is dat bedrag opgelopen tot 345 miljoen euro.

Daar komt nu dus nog eens 75 miljoen euro bij voor alleen fietsenstallingen. Het kabinet hoopt dat ook dat bedrag zal oplopen door medewerking van provincies en gemeenten en het bedrijfsleven.

Van het klimaatakkoord lekten de afgelopen dagen al diverse maatregelen uit. Zo gaat de rekening voor gas omhoog en die voor elektriciteit omlaag en komt er voor huishoudens een korting op de energiebelasting. Alle details moeten morgenmiddag bekend worden, als het akkoord officieel wordt gepresenteerd.