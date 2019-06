Jointjes zonder kick gaan in Italië als warme broodjes over de toonbank

Het laatste woord is nog niet gezegd over de juridische status van cannabis light, want eind juli moet het Hooggerechtshof bepalen of de verkoop wettelijk toegestaan is of niet.

De vraag blijft waarom de Italianen cannabis light gebruiken, als je er niet high van wordt. De blaadjes schijnen wel een andere weldadige uitwerking te hebben, namelijk een kalmerend effect. Wat misschien geen overbodige luxe is in de hectiek van chaotische steden als Rome of Napels.