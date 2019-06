Onderwaterrobot speurt naar scheuren in kades Terneuzen

Een onderwaterrobot heeft de afgelopen dagen de kades van Terneuzen geïnspecteerd op scheuren en andere onregelmatigheden. Dat zou sneller en efficiënter moeten zijn dan wanneer duikers de inspectie doen. Het havengebied North Sea Port heeft de primeur en is ermee aan het proefdraaien, meldt Omroep Zeeland.

De onderwaterrobot heeft twee camera's en verschillende sensoren waarmee hij alles registreert. Terwijl de robot metingen doet kijkt er op de kade iemand mee op een scherm.

In de toekomst zou deze robot het werk kunnen overnemen van duikers, die normaal gesproken de kades inspecteren. Een robot kan uren doorgaan. Een ander voordeel is dat het scheepvaartverkeer niet stilgelegd hoeft te worden. Als er een schip aan komt gaat de robot even aan de kant.

Interesse in demonstratie

Het bedrijf achter de robot is Asset Insight. De firma in Nieuwegein werkt samen met de Indiase start-up Planys, waar de onderwaterrobot in 2015 werd bedacht door studenten.

"Duikers doen veel meer op gevoel", zegt woordvoerder Lij-Saan Wong-Ng van Asset Insight. "Deze robot kan verzakkingen meten, de exacte coördinaten doorgeven en de resultaten van vorige metingen met elkaar vergelijken."

Gisteren gaf Asset Insight een demonstratie aan gemeenten, waterschappen en provincies. Ook vertegenwoordigers van grote bedrijven als Dow Chemical, BASF en ExxonMobil kwamen kijken.

Of de robot in gebruik genomen gaat worden moet nog blijken. "We zijn nu in gesprek met North Sea Port en zij zijn wel enthousiast." Of er scheuren in de kade zitten kon de woordvoerder nog niet zeggen. "De robot heeft wel dingen gevonden, maar de data worden nu geanalyseerd."