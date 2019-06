Boze demonstranten bij opening Nederlands-Indisch museum

Koning Willem-Alexander is bij de opening van Museum Sophiahof in Den Haag in gesprek gegaan met een groep betogers, die tegen de komst van het museum demonstreerden. In dat museum staat de culturele en historische erfenis van Nederlands-Indiƫ centraal.

"Excuses! Erkenning! Compensatie oorlogsschade!", klonk het op het moment dat de demonstranten de koning en de pers in hun blikveld kregen. De koning kwam na de opening naar hen toe. "Ik sta hier om te luisteren naar uw verhalen, van de nabestaanden die het zelf niet meegemaakt hebben, maar het wel meedragen", zei hij.

Bekijk de confrontatie tussen de koning en de betogers: