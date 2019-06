Op z'n vroegst in 2021 lagere belasting op spaargeld

Staatssecretaris Snel denkt dat het mogelijk is om de belasting op spaargeld in box 3 te verlagen, maar het duurt nog wel tot 2021 voordat zo'n nieuw tarief ingevoerd kan worden.

In de Tweede Kamer zei Snel dat hij hoopvol is dat het mogelijk is om met Prinsjesdag met een oplossing te komen voor de huidige, onrechtvaardige vermogensrendementsheffing die ook mensen met een bescheiden vermogen moeten betalen. Maar het zal niet lukken om dat al volgend jaar in te voeren.

De fiscus gaat bij het bepalen van het tarief uit van een rendement, dat de meeste mensen bij lange na niet halen met de huidige rentestand. Als ze alleen spaargeld hebben en geen aandelen, is de kans zelfs groot dat ze verlies lijden op hun vermogen.

Pijn

Kabinet en Tweede Kamer zijn het erover eens dat daar iets aan moet veranderen. Snel heeft al eerder een onderzoek aangekondigd naar een reëlere heffing. Hij erkent dat de pijn vooral zit bij mensen met alleen spaargeld. Hoe hij die mensen tegemoet wil komen, kon Snel nog niet zeggen.

Maar de toezegging dat hij met Prinsjesdag een oplossing wil presenteren viel goed bij de regeringspartijen. "De verwachtingen zijn hoog gespannen", zei D66'er Van Weyenberg.

Drol

Kamerlid Nijboer van de PvdA was minder enthousiast: "Al stop je een drol in een gouden doosje, het wordt nooit een gebakje." Hij wil eerst zien waar de staatssecretaris mee komt.

Die moest toegeven dat het vrijwel zeker niet lukt om de reëlere heffing al op te nemen in het Belastingplan voor volgend jaar. Daarvoor is het probleem toch te ingewikkeld. En dat betekent dat spaarders ook in 2020 nog een belastingtarief betalen dat eigenlijk iedereen te hoog vindt.